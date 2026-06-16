В "Новой почте" рассказали, сколько посылок уничтожено ударом РФ по инновационному терминалу

Крупнейший и самый современный терминал "Новой почты" в Киеве, который получил значительные повреждения во время российской ракетной атаки 15 июня, может частично возобновить работу уже на этой неделе.

Как пишет Delo.ua, об этом соучредитель компании Владимир Поперешнюк сообщил в комментарии "24 Канала".

По его словам, пострадало около 10 000 посылок, которые были в контейнерах. В результате удара трех баллистических ракет были разрушены два корпуса терминала. Несмотря на масштабные разрушения, среди работников нет погибших или раненых.

"В самом терминале посылок было не очень много, они хранились на вывозе. Будем связываться с клиентами, делать инвентаризацию и возмещать", - заявил Поперешнюк.

Он добавил, что в настоящее время на объекте идет оценка ущерба и восстановительные работы. Поперешнюк отметил, что "Новая почта" заранее подготовила резервные логистические маршруты, поэтому другие уже движущиеся по Украине отправления "идут практически без сбоев по графику".

"В целом логистика вся работает. Терминал будет временно закрыт. Думаю, что начнем работать уже на этой неделе, а дальше – несколько месяцев для полного восстановления", – подчеркнул соучредитель "Новой почты".

Крупнейший сортировочный центр "Новой почты" в Киеве стоимостью 15 млн евро

Напомним, в результате российской ракетной атаки 15 июня в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".

Объект был оборудован современными автоматизированными системами сортировки посылок, производимыми нидерландской компанией Vanderlande. Терминал имел ключевое значение для логистических процессов, поскольку обеспечивал оперативную сортировку и обработку больших объемов отправлений.

Общая сумма инвестиций в проект составила 15 млн. евро.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

12 июня в Запорожье в результате вражеской атаки поврежден терминал "Новой почты". К моменту удара все работники находились в укрытиях, пострадавших нет.

А ночью 8 июня в результате очередной вражеской атаки были повреждены депо №5 компании "Новая почта" в Харькове.