Российские обстрелы уничтожили крупнейший сортировочный центр "Новой почты" в Киеве стоимостью 15 млн евро

15 июня в результате очередной ракетной атаки российской армии был уничтожен крупнейший инновационный терминал логистической компании "Новая почта" в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Новой почты" Евгений Тафийчук.

"Это особый сортировочный центр. Первый в Украине терминал, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше", - написал он.

По его словам, в этот терминал вложены не только средства: в нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны.

"Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное - создавших его людей и ценности, на которых построена наша компания", - отметил гендиректор "Новой почты".

Он добавил, что никто из сотрудников не пострадал, а резервные схемы уже запущены.

Об инновационном терминале

Открытый официально 2 марта 2018 Киевский инновационный терминал "Новой почты" — первый сортировочный терминал с автоматизированной линией, не имеющей аналогов в Украине.

Его площадь составляет 14800 кв. м и через час через него проходит до 20 000 отправлений.

Строительство КИТ Новая почта началась в 2015 году – общая сумма инвестиций в проект составила 15 млн. евро.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

12 июня в Запорожье вследствие вражеской атаки поврежден терминал "Новой почты". К моменту удара все работники находились в укрытиях, пострадавших нет.

А ночью 8 июня в результате очередной вражеской атаки было повреждено депо №5 компании "Новая почта" в Харькове.