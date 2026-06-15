Російський обстріл знищив найбільший сортувальний центр "Нової пошти" в Києві вартістю 15 млн євро

15 червня внаслідок чергової ракетної атаки російської армії було знищено найбільший інноваційний термінал логістичної компанії “Нова пошта” у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

"Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими", - написав він.

За його словами, у цей термінал вкладені не лише кошти: у ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни.

"Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше - людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія", - зауважив гендиректор "Нової пошти".

Він додав, що ніхто зі співробітників не постраждав, а резервні схеми роботи вже запущені.

Про інноваційний термінал

Відкритий офіційно 2 березня 2018 року Київський інноваційний термінал "Нової пошти" — перший сортувальний термінал з автоматизованою лінією, яка не має аналогів в Україні.

Його площа становить 14 800 кв. м і за годину через нього проходить до 20 000 відправлень.

Будівництво КІТ Нова пошта почалось в 2015 році – загальна сума інвестицій в проект склала 15 млн євро.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

12 червня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал “Нової пошти”. На момент удару всі працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

А вночі 8 червня внаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено депо №5 компанії "Нова пошта" у Харкові.