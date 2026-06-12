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Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі

Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі
Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал “Нової пошти”. На момент удару всі працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Для забезпечення безперервної роботи Нова пошта задіяла резервні логістичні рішення. У компанії зазначили, що доставка відправлень наразі здійснюється без змін.

На місці працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Триває оцінка пошкоджень термінала.

Клієнтам компенсують оціночну вартість втрачених відправлень. Нова пошта повідомила, що зв’яжеться з кожним клієнтом, якого стосується ця ситуація.

Додамо, що 20 травня російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили дронами в депо №6  логістичної компанії "Нова пошта" у Харкові.

Автор:
Тетяна Гойденко