Області отримали накопичувачі електроенергії на понад 9 млн євро

Міністерство енергетики України доставило системи зберігання електроенергії до енергетичних об’єктів і закладів охорони здоров’я у шести областях. Вартість обладнання перевищує 9 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Накопичувачі передали у Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Харківську та Київську області.

Йдеться про системи на 1 МВт. Їх доставили до енергетичних об’єктів і регіональних лікарень після консультацій із керівниками обласних військових адміністрацій та енергетичними компаніями.

У Міненерго зазначають, що обладнання має забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури та посилити надійність електропостачання.

Накопичувачі використовуватимуть, зокрема, для потреб:

теплових електростанцій;

гідроенергетичних об’єктів;

регіональних лікарень.

Обладнання вартістю понад 9 млн євро передала швейцарська компанія Tetra Laval International SA.

Нагадаємо, в Україні спростили правила для зберігання електроенергії. Регулятор ухвалив постанову № 789, яка суттєво підвищує ліміт потужності для безліцензійної діяльності зі зберігання енергії — з колишніх 150 кВт одразу до 5 МВт, що покликано прискорити розвиток розподіленої генерації в країні.