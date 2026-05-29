В Україні спростили правила для зберігання електроенергії: що змінилося для учасників ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила в Україні постанову № 789, яка збільшує поріг потужності для безліцензійного зберігання енергії з 150 кВт до 5 МВт.

Це рішення зменшує адміністративний тиск на бізнес, дозволяє працювати на базі однієї ліцензії замість двох та активізує будівництво систем накопичення по всій країні, що важливо для захисту енергосистеми.

Раніше цей ліміт становив 150 кВт, тепер його підвищили до 5 МВт. Тобто об'єкти з потужністю до 5 МВт включно можуть працювати без ліцензування. Це рішення спрямоване на розвиток систем накопичення та спрощення реалізації таких проєктів.

Також постанова зменшує обсяг інформації та документів, які здобувачі ліцензій та ліцензіати мають подавати до НКРЕКП для провадження діяльності з виробництва та зберігання енергії.

Додатково бізнес отримав можливість вести діяльність із виробництва електричної енергії та її зберігання на одному об’єкті електроенергетики на підставі лише однієї ліцензії. Підприємству достатньо мати або ліцензію на виробництво, або ліцензію на зберігання.

Разом із цим оновлено форми відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва та зберігання енергії; переглянути ці форми можна на офіційному вебсайті Комісії.

Ухвалені зміни мають оптимізувати розвиток розподіленої генерації, розширити мережу систем зберігання енергії, зменшити регуляторне навантаження на бізнес та прискорити модернізацію енергетичного сектору України.

Нагадаємо, у 2025 році НКРЕКП видала 335 нових ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг. Найбільше нових учасників з’явилося на ринку електроенергетики, а окремі сегменти, зокрема зберігання енергії та розподілена генерація, продемонстрували стрімке зростання.

