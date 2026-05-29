В Украине упростили правила хранения электроэнергии: что изменилось для участников рынка

солнечные батареи, ветряные мельницы, трансформатор
В Украине упростили условия для развития распределенной генерации/Фото: НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла в Украине постановление № 789, которое увеличивает порог мощности для безлицензионного хранения энергии с 150 кВт до 5 МВт.

Это решение уменьшает административное давление на бизнес, позволяет работать на базе одной лицензии вместо двух и активизирует строительство систем накопления по всей стране, что важно для защиты энергосистемы.

Ранее этот предел составлял 150 кВт, теперь его повысили до 5 МВт. То есть, объекты с мощностью до 5 МВт включительно могут работать без лицензирования. Это решение направлено на развитие систем накопления и упрощения реализации таких проектов.

Также постановление уменьшает объем информации и документов, которые соискатели лицензий и лицензиаты должны подавать НКРЭКУ для осуществления деятельности по производству и хранению энергии.

Дополнительно бизнес получил возможность осуществлять деятельность по производству электрической энергии и ее хранению на одном объекте электроэнергетики на основании только одной лицензии. Предприятию достаточно иметь либо лицензию на производство, либо лицензию на хранение.

Вместе с тем обновлены формы сведений о местах и средствах производства хозяйственной деятельности по производству и хранению энергии; просмотреть эти формы можно на официальном сайте Комиссии.

Принятые изменения должны оптимизировать развитие распределенной генерации, расширить сеть систем хранения энергии, уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес и ускорить модернизацию энергетического сектора Украины.

Напомним, в 2025 году НКРЭКУ выдала 335 новых лицензий в сферах энергетики и коммунальных услуг. Больше новых участников появилось на рынке электроэнергетики, а отдельные сегменты, в частности хранение энергии и распределенная генерация, продемонстрировали стремительный рост.

Татьяна Ковальчук