НКРЭКУ сократила сроки присоединения новых генерирующих мощностей к сети: детали решения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла изменения в постановление №352. Новые правила направлены на ускорение подключения электроустановок к сетям во время действия военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"От скорости ввода новых генерирующих мощностей напрямую зависит стабильность работы критической инфраструктуры, общин и бизнеса. Именно поэтому регуляторная политика в этой сфере постепенно трансформируется от общих процедур к более гибким и предполагаемым механизмам", - отмечает регулятор.

Принимаемые изменения устанавливают четкие сроки рассмотрения операторами систем распределения (ОСР) проектной документации на присоединение генерирующих установок, разработанной заказчиками.

Сроки рассмотрения

Постановлением №247 от 17 февраля 2026 года установлены жесткие временные пределы для операторов систем распределения (ОСР).

Для объектов мощностью до 5 МВт:

первичное рассмотрение – до 5 рабочих дней;

повторное рассмотрение – до 2 рабочих дней.

Для объектов мощностью более 5 МВт:

первичное рассмотрение – до 10 рабочих дней;

повторное рассмотрение – до 5 рабочих дней.

"Во время повторного рассмотрения проектной документации не разрешается выдвигать замечания, если они не касаются внесенных изменений в проектную документацию или неустранение ранее предоставленных замечаний", - говорится в постановлении.

Расчет стоимости для активных потребителей

До 1 октября 2026 г. будет действовать особый порядок определения платы за увеличение мощности отпуска электроэнергии в сеть для небытовых активных потребителей. Это касается тех, кто устанавливает когенерационные, газопоршневые или газотурбинные установки.

Основные положения:

цена присоединения рассчитывается на основе фактической стоимости оборудования и работ согласно проектно-сметной документации;

новый алгоритм применяется, если потребитель обращается к увеличению мощности более 50% от текущей разрешенной величины;

оператор системы распределения обязан в письменном виде обосновывать каждое решение о доработке со ссылкой на нормативные требования.

Отмечается, что постановление НКРЭКУ вступило в силу 17 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Украине к общей энергосети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей, однако значительная часть установленных и технически готовых к запуску установок до сих пор не работает в общинах.