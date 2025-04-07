Строительство новых генерирующих мощностей: какие ценовые предложения участников конкурса

В рамках конкурса по строительству новых генерирующих мощностей участники предоставили свои предложения по реализации проектов в разных регионах Украины.

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Об этом сообщает аналитик ExPro Electricity Дарья Орлова.

В общей сложности были представлены предложения для объектов в 10 областях, а стоимость реализации одного мегаватта мощности колеблется от €300 тыс. до €840 тыс. в зависимости от компании и региона.

Самое дорогое предложение за мегаватт предложило ООО "Инжур Энерджи" — €840 000 с НДС за объект мощностью 50 МВт в Киеве. Общая стоимость проекта — €42 млн.

Ненамного более низкую цену подала ПАО "Укрнафта" — €796 962 за МВт (без НДС) для своих объектов в Полтавской, Черкасской и Львовской областях.

Среди других предложений:

ООО "Станция Индустриальная" : €780 000 за МВт (с НДС) для 25-мегаваттного объекта в Ивано-Франковской области;

ООО "Далорт" : €795 000 по МВт (с НДС) для проекта на 10 МВт в Киевской области;

ООО "Норт Лэнд" : €648 000 за МВт (с НДС) для объекта на 6,9 МВт на Франковщине;

ООО "Магнат Энерго" : €549 588 за МВт (с НДС) для крупнейшего среди предложенных проекта — 79 МВт в Ивано-Франковской области;

ООО "СП Агродар" и ООО "Агрохолдинг Радосвит" подали идентичные предложения — €557 148 за МВт (с НДС) для объектов соответственно на Черниговщине, Франковщине, Киевщине;

ЧАО "Кривой Рог Цемент" : €400 000 по МВт (с НДС) для объектов на Днепропетровщине;

ООО "Пауэр 1" : самая низкая стоимость — €300 000 за МВт для первого объекта и €400 000 — для второго, оба в Закарпатье.

Представленные предложения демонстрируют значительную заинтересованность бизнеса в развитии энергетической инфраструктуры. Следующим этапом станет оценка технических решений и определение победителей, реализующих проекты.

В начале апреля состоялся отбор компаний, прошедших в следующий раунд. Они представили проекты на суммарную мощность свыше 440 МВт.

6 марта на конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт было подано 14 заявок, однако отбор прошли 10 компаний.