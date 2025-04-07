Будівництво нових генеруючих потужностей: які цінові пропозиції учасників конкурсу

У рамках конкурсу з будівництва нових генеруючих потужностей учасники надали свої цінові пропозиції щодо реалізації проєктів у різних регіонах України.

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Про це повідомляє аналітик ExPro Electricity Дар‘я Орлова.

Загалом було подано пропозиції для об’єктів у 10 областях, а вартість реалізації одного мегавата потужності коливається від €300 тис. до €840 тис. залежно від компанії та регіону.

Найдорожчу пропозицію за мегават запропонувало ТОВ "Інжур Енерджі" — €840 000 з ПДВ за об'єкт потужністю 50 МВт у Києві. Загальна вартість проєкту — €42 млн.

Ненабагато нижчу ціну подала ПАТ "Укрнафта" — €796 962 за МВт (без ПДВ) для своїх об’єктів у Полтавській, Черкаській та Львівській областях.

Серед інших пропозицій:

ТОВ "Станція Індустріальна" : €780 000 за МВт (з ПДВ) для 25-мегаватного об’єкта на Івано-Франківщині;

ТОВ "Далорт" : €795 000 за МВт (з ПДВ) для проєкту на 10 МВт у Київській області;

ТОВ "Норт Ленд" : €648 000 за МВт (з ПДВ) для об’єкта на 6,9 МВт на Франківщині;

ТОВ "Магнат Енерго" : €549 588 за МВт (з ПДВ) для найбільшого серед запропонованих проєкту — 79 МВт на Івано-Франківщині;

ТОВ "СП Агродар" та ТОВ "Агрохолдинг Радосвіт" подали ідентичні пропозиції — €557 148 за МВт (з ПДВ) для об’єктів відповідно на Чернігівщині, Франківщині, Київщині;

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" : €400 000 за МВт (з ПДВ) для об'єктів на Дніпропетровщині;

ТОВ "Пауер 1" : найнижча вартість — €300 000 за МВт для першого об’єкта та €400 000 — для другого, обидва на Закарпатті.

Подані пропозиції демонструють значну зацікавленість бізнесу у розвитку енергетичної інфраструктури. Наступним етапом стане оцінка технічних рішень та визначення переможців, які реалізовуватимуть проєкти.

На початку квітня відбувся відбір компаній, які пройшли до наступного раунду. Вони подали проєкти на сумарну потужність понад 440 МВт.

6 березня на конкурс "Укренерго" з будівництва генеруючої потужності 700 МВт було подано 14 заявок, проте відбір пройшли 10 компаній.