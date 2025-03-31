НКРЕКП видала ще одну ліцензію на агрегацію на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ще одну ліцензію на діяльність з агрегації на ринку електроенергії. Її отримала компанія "Павер Трейдінг".

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Про це йдеться на сайті регулятора.

Як зазначається, щоб отримати ліцензію, потрібно сплатити внесок в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України.

Неподання до НКРЕКП копії документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення, може бути підставою для прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії.

Що відомо про "Павер Трейдінг"

За даними аналітичної системи YouControl, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "Павер Трейдінг" є Василина Цмоканич. Компанія була створена у 2021-му році. Чистий дохід від реалізації у 2024-му році склав 1,6 млрд грн.

Що таке агрегація

Агрегація на ринку електроенергії, згідно Закону №3220-IX від 30 червня 2023 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України", це діяльність з управління потужністю розподілених об'єктів виробництва, споживання або зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії, надання допоміжних послуг або послуг з балансування на ринку електричної енергії. Агрегатор, тобто компанія, що має відповідну ліцензію, об'єднує ці об'єкти в єдину систему для участі в балансуванні енергосистеми.

Раніше НКРЕКП опублікувала перелік учасників ринку електроенергії, для яких тимчасово зупиняються виконавчі дії на період воєнного стану в Україні. До переліку включено учасників ринку електроенергії, щодо яких тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень.