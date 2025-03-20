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Україна нарощує експорт електроенергії до Європи, але прагне збільшити потужності

електроенергія, експорт
Україна нарощує експорт електроенергії до Європи / freepik

Україна останніми тижнями використовувала експортний перетин на максимальній потужності 550 МВт для постачання електроенергії в країни Європи.

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Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Олексій Брехт під час засідання енергокомітету Верховної Ради, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я би точно хотів, щоб у нас на сьогоднішній день не 550 МВт доступної потужності інтерконекторів було на експорт, а хоча б 1550 МВт і в даному випадку ми могли б використовувати надлишки потужностей, щоб експортувати цю е/е і це дуже хороший спосіб позбуватися у певні години доби профіциту", — зазначив Брехт.

За його словами, зараз українська енергосистема працює в оптимальному режимі міжнародних перетоків: у нічні та денні години електроенергія експортується, а у вечірній та ранковий піки — імпортується.

Також він повідомив, що у 2024 році імпортна електроенергія покрила майже 16% загального споживання в Україні, що є значним показником.

За даними "Укренерго", у період з 7 по 9 березня генерувальна потужність сонячних електростанцій досягала 3-3,5 ГВт, однак 9 березня обмеження потужності ВДЕ-генерації становило близько 2 ГВт.

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.

З березня 2025 року європейські оператори системи передачі зможуть щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.

Додамо, що Україна та Молдова повністю інтегрують свої енергетичні ринки до європейської системи до кінця наступного року.

Автор:
Тетяна Гойденко