Україна перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією

Український оператор системи передання електроенергії НЕК "Укренерго" запустив спільні аукціони на доступ до інтерконекторів з Молдовою. Таким чином Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією. На платформі «Укренерго» відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. Вперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 лютого, завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови. Аукціон в цьому форматі тривав тиждень.

За напрямом Україна – Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова – Україна (MD-UA) – 96 МВт.

"100% доступної пропускної спроможності по кожному напрямку було розподілено серед 4 учасників. Загальна кількість ж учасників за напрямком UA-MD склала 8 учасників, а за напрямком MD-UA 9 учасників. Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу пропускну спроможність, що визначило граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD 0.05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA 0,5 євро за один МВт", - підкреслили в НЕК "Укренерго".

Там нагадали, що Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада з Румунією, з 16 січня з Польщею, з 22 лютого з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.

Максимальну спроможність України для експорту електроенергії збільшено до 550 МВт

З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.

Процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю було завершено у листопаді 2023 року.

Тоді вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією.

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

А вже 22 лютого НЕК "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Прогноз щодо експорту електроенергії на весну-2024

Як писало Delo.ua у статті "Вузьке вікно можливостей: весна обіцяє Україні перспективи експорту електроенергії", за оцінкою екс-очільниці Міненерго Ольги Буславець, мінімальний прогнозний обсяг експорту за період весняного профіциту становитиме 300 млн кВт·год.

Це засновано на песимістичній оцінці, що експорт становитиме в середньому 100 млн кВт·год на місяць. А в цілому прогноз на експорт перебуває в досить широкому коридорі, адже зовнішньоекономічна активність вітчизняної енергетики залежить від багатьох факторів. Зокрема – від темпів розширення дозволених потужностей на експорт – від 550 МВт (як і було обіцяно, до вже погоджених з Європейською мережею операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E 400 МВт додали ще 150 МВт) до 1500 МВт. А також – від обсягів профіциту електроенергії та кількості годин для експорту.

За словами Буславець, при оптимістичному сценарії обсяги експорту за період весняного профіциту можуть зрости до 2 млрд кВт·год, а як показали розрахунки, у разі успішної експортної кампанії Україна здатна заробити лише за три місяці весни щонайменше €60 млн.

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