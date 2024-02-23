Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною на платформі JAO

22 лютого, НЕК "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Після проведеного аукціону, з сьогоднішнього дня Україна розпочне здійснювати з Угорщиною комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами.

Згідно з повідомленням, експорт е/е сьогодні здійснюється зранку в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг експорту склав 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

Повідомляється, що імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

Нагадаємо, що така ж сама процедура буде проводитися між "Укренерго" і Словаччиною. 8 лютого стало відомо, що щоденні аукціони з продажу електроенергії на словацько-українському кордоні розпочнуться 4 березня, а заявки на доставку прийматимуть 6 березня.

Аукціони з торгівлі електроенергією

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року.

Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

В "Укренерго" зазначили, що під час спільних аукціонів всі учасники ринку беруть участь в одному аукціоні і змагаються за весь обсяг пропонованої для продажу пропускної спроможності міждержавного інтерконектора. Переможець аукціону отримує право на використання перетину як для себе, так і для свого контрагента в сусідній країні.