Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией на платформе JAO

22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

После проведенного аукциона с сегодняшнего дня Украина начнет осуществлять с Венгрией коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам.

Согласно сообщению, экспорт э/э сегодня осуществляется утром в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем экспорта составил 2793 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 295 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы. Общий объем 1018 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 194 МВт.

Напомним, что такая же процедура будет проводиться между "Укрэнерго" и Словакией. 8 февраля стало известно, что ежедневные аукционы по продаже электроэнергии на словацко-украинской границе начнутся 4 марта, а заявки на доставку будут принимать 6 марта.

Аукционы по торговле электроэнергией

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года.

Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

В "Укрэнерго" отметили, что во время совместных аукционов все участники рынка принимают участие в одном аукционе и соревнуются за весь объем предлагаемой для продажи пропускной способности межгосударственного интерконнектора. Победитель аукциона получает право использовать пересечение как для себя, так и для своего контрагента в соседней стране.