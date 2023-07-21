Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Как говорится в сообщении госкомпании, на первый аукцион 21 июля выставлена пропускная способность 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

Отмечается, что "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústav) подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем.

"Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах", - указывают в НЭК.

Таким образом, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласования Нацкомиссией по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг, Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

"Укрэнерго" подчеркивает, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии: например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций является наибольшим.

В вечерние же часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта.

Напомним, что 17 апреля "Укрэнерго" объявила о начале экспорта электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт во все часы суток, однако он продлился лишь в течение трех суток. В НКРЭКУ заявили, что узнали о том, что "Укрэнерго" проводит аукционы на доступ к соответствующему межгосударственному сечению на полчаса раньше операторов системы передачи соседних стран, включая Словакию, без согласования с последними.

Из-за этого последняя, по данным украинского регулятора, 19 апреля отказалась предоставлять доступ к своему межгосударственному сечению с Украиной до урегулирования этого вопроса с “Укрэнерго”, ввиду чего экспорт электроэнергии в эту страну был сорван. В свою очередь, НЭК заявила, что экспорт прекращается с 21 апреля якобы из-за того, что "действующий порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей не предусматривает возможности проведения совместных аукционов".

При этом каким образом тогда было договорено о начале экспорта электроэнергии несколькими днями ранее, не объяснялось. В то же время в НКРЭКУ указывали, что вопрос распределения пропускной способности межгосударственных сечений на самом деле является урегулированным - законом о рынке электрической энергии (в частности, его статьей 43) и соответствующим порядком, утвержденным постановлением регулятора №763 от 3 апреля 2020 года.

Также там решили провести из-за этой внештатной ситуации внеплановую проверку госкомпании. В комиссии заявили, что в результате остановки экспорта в Словакию Украина теряет около 20 миллионов гривен в сутки.

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