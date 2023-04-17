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Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию
Украина с понедельника, 17 апреля, начала экспорт электроэнергии в Словакию. Речь идет об объеме 200 МВт каждый час.
Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Отмечается, что на 17 апреля 2023 года производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей.
В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Там добавили, что возобновление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается.
"Приоритетным сейчас является восстановление надежности питания. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам", - отметили в "Укрэнерго".
В ведомстве призвали граждан по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы.
Напомним, Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
А уже 7 апреля Украина начала процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
В Минэнерго надеются увеличить объемы экспорта за те, которые были в прошлом году.
Источник фото: ua.depositphotos.com