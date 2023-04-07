Україна відновлює експорт електроенергії: Галущенко підписав документ

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що потужність для експорту, дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E, становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Галущенко заявив, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Наступним кроком є відкриття експорту електроенергії – це дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

При цьому міністр запевнив, що пріоритетом є забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів.

"Експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", – висловився урядовець.

Нагадаємо, Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року.

Однак у жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури. В Міненерго зауважували, що українська електроенергія допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

Із завершенням зими і стабілізацією ситуації з електроенергією почало обговорюватися питання відновлення її постачання в Європу. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергокомпаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до наступного опалювального сезону.