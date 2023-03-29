Україна домовилася з 15 європейськими операторами про аварійне отримання електроенергії в разі російських обстрілів

Україна домовилася 15 членами Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) про можливість у разі необхідності отримувати технічну допомогу електроенергією.

Як повідомляють у Національній енергетичній компанії "Укренерго", таким чином країна зможе отримувати техдопомогу не тільки від сусідніх країн, а й від інших країн Європейського союзу.

Відповідна угода про багатосторонню аварійну допомогу набула чинності 29 березня. Вона дозволяє "Укренерго" звертатися по таку допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії.

"Аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані", - пояснюють у НЕК.

Від імпорту це відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації, і потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.

"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зазначимо, що на сьогодні членами ENTSO-E є 39 енергокомпаній з 35 країн. "Укренерго", а також турецька корпорація TEİAŞ мають в організації статус спостерігачів.

Нагадаємо також, що 27 березня оператори ENTSO-E вирішили збільшити можливість імпорту електроенергії із зони континентальної Європи до України та Молдови до 850 МВт у будь-які години доби, а 29 березня дозволили збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази до 250 МВт з 30 липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com