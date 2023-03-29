Украина договорилась с 15 европейскими операторами об аварийном получении электроэнергии в случае российских обстрелов

Украина договорилась 15 членами Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) о возможности при необходимости получать техническую помощь электроэнергией.

Как сообщают в Национальной энергетической компании "Укрэнерго", таким образом, страна сможет получать техпомощь не только от соседних стран, но и от других стран Европейского союза.

Соответствующее соглашение о многосторонней аварийной помощи вступило в силу 29 марта. Оно позволяет "Укрэнерго" обращаться за такой помощью в непредсказуемых ситуациях, таких как российские атаки на энергетическую инфраструктуру компании.

"Аварийная помощь – это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства для избежания одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны", - объясняют в НЭК.

От импорта это отличается тем, что это экстренная мера для преодоления внештатной ситуации, и потребность в ней невозможно спрогнозировать заранее. Импорт же осуществляется в предварительно определенные сроки согласно подписанным коммерческим контрактам.

"Это соглашение, безусловно, является еще одним важным вкладом в энергетическую стабильность и устойчивость Украины. Благодаря солидарности и решительности наших друзей, ОСП континентальной Европы, "Укрэнерго" может рассчитывать на большую экстренную помощь. Следовательно, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время", - отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отметим, что на сегодняшний день членами ENTSO-E являются 39 энергокомпаний из 35 стран. "Укрэнерго", а также турецкая корпорация TEİAŞ имеют в организации статус наблюдателей.

Напомним также, что 27 марта операторы ENTSO-E решили увеличить возможность импорта электроэнергии из зоны континентальной Европы в Украину и Молдову до 850 МВт в любые часы суток, а 29 марта разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза до 250 МВт с 30 июля.

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