"Укрэнерго" отстроит восемь высоковольтных подстанций за деньги Германии

НЭК "Укрэнерго" через Кредитное учреждение по восстановлению (KfW) получит от правительства Германии 32,5 млн евро для восстановления восьми высоковольтных подстанций на юге и западе Украины.

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Об этом 16 декабря в Facebook сообщила пресс-служба НЭК.

Соглашение с KfW подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

"Эти средства уже в ближайшее время будут работать в пользу украинских потребителей: на подстанциях будет установлено оборудование, которое позволит управлять их работой дистанционно с центрального диспетчерского пункта. Восстановленные подстанции будут автоматизированы, будут нуждаться в минимуме персонала, отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети", – резюмировали в "Укрэнерго".

Это уже третий проект НЭК с государственным банком Германии KfW, через который ее правительство осуществляет финансовую поддержку "Укрэнерго".

В ходе встречи стороны также подписали соглашения об отсрочке долга между правительством Украины и KfW, отметил Минфин. Была достигнута договоренность о переносе погашения долга Украины по привлеченным кредитам KfW в рамках четырех действующих проектов с 2022-2023 на 2027-2031 годы.

К подписанию этого договора начали готовиться в начале декабря 2022 года. Следует отметить, что ущерб "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии уже превышают 70 млрд гривен.

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и большие ГЭС.