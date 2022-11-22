Убытки "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии превышают 70 млрд гривен

По предварительным оценкам сумма ущерба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии превышает 70 млрд гривен. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров.

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"Над возобновлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1000 квалифицированных специалистов", – сказал во время заседания Правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что всю электроэнергию наши электростанции сейчас производят для Украины и украинцев. Премьер напомнил, что государство не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на энергосистему Украины.

Кроме того, Глава Правительства объяснил, почему одни города могут отключать от электроэнергии чаще других.

"Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят по стране неравномерно", - отметил Денис Шмигаль.

Напомним, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

Отметим, атаки кафиров по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половина энергосистем Украины.

Поэтому "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.