В Україні пошкоджені майже всі ТЕС і великі ГЕС через ракетні атаки РФ, - голова Укренерго

Унаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджено майже всі ТЕС та великі ГЕС.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої ракетної атаки – і це була найбільша атака з усіх. Порядка 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об'єкти енергосистеми

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавали ракетних ударів", – зазначив Кудрицький.

Він додав, що майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, причому на деякі по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - заявив він.

Кудрицький наголосив, що після кожної масованої ракетної атаки потрібен час на те, щоб спершу заживити споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів іде на те, щоб графіки відключень перейшли у плановий режим.

Зазначимо, атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України.

Тому "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.