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В Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС из-за ракетных атак РФ, - "Укрэнерго"
В результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он напомнил, что на прошлой неделе украинская энергосистема подверглась уже шестой массированной ракетной атаке – и это была самая большая атака из всех. Порядка 100 тяжелых ракет было выпущено, и целями их были именно объекты энергосистемы.
"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам", – отметил Кудрицкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что почти не осталось невредимых узловых подстанций "Укрэнерго".
"То есть на каждую важную подстанцию что-то прилетало, причем на некоторые по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - заявил он.
Кудрицкий подчеркнул, что после каждой массированной ракетной атаки нужно время, чтобы сначала заживить потребителей электроэнергией, возобновить энергосеть, а затем еще несколько дней идет на то, чтобы графики отключений перешли в плановый режим.
Отметим, атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины.
Поэтому "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.