Жить в условиях отключений придется до конца марта, - Yasno

CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко считает, что украинцы будут жить в условиях отключений, по меньшей мере, до конца марта. Об этом Коваленко написал в Facebook.

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"Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от Укрэнерго и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня - 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов. Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление к еще большим холодам. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", - написал топ-менеджер.

По его словам, если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными.

"Существуют также разные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак России. К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь вдоволь электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще", – отметил Коваленко.

По его словам, негативный сценарий будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых свет может не быть очень длительное время.

"Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более все мы знаем, кто виноват на самом деле", - заметил CEO Yasno.

Напомним, ранее в ДТЭК посоветовали украинцам подумать о выезде из Украины для экономии электроэнергии. Для сохранения энергосистемы необходимо уменьшить объемы потребления э/э, поэтому украинцам, имеющим возможность, лучше было бы уехать из Украины на период отопительного сезона. При этом ситуация не критическая, но все же тяжелая.