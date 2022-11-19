В ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України для економії електроенергії

Для збереження енергосистеми необхідно зменшити обсяги споживання е/е, тому українцям, які мають можливість, краще виїхати із України на період опалювального сезону.

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Про це заявив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC.

"Якщо вони (українці — Delo.ua) зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для енергосистеми", — сказав Тимченко.

Росія ракетними ударами пошкодила майже половину енергосистеми України. Гендиректор ДТЕК зазначає, що система стає менш надійною з кожною російською атакою. При цьому зниження споживання е/е допоможе нормалізувати функціонування енергосистеми.

Пошкоджена українська енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби України. Тимченко вважає, що будь-який спосіб скорочення споживання, зокрема, виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війну проти Росії.

"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок", – зазначив гендиректор ДТЕК.

Він також додав, що у компанії закінчуються обладнання та запчастини, тому українські енергетики також потребують підтримки в цьому питанні від партнерів.

Тактику атаки об'єктів критичної інфраструктури РФ почала активно застосовувати з 10 жовтня, того дня була одна з найбільш масованих ракетних атак. Проте 15 листопада країна-агресор знову випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня.

Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. В результаті в Україні почали застосовувати екстрені та планові відключення світла по всій країні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.