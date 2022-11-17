Через масштабні руйнування енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів - ДТЕК

В Україні можуть вимикати електропостачання на декілька днів через масштабні руйнування енергосистеми, спричинені ракетними атаками російської армії протягом 15-17 листопада.

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Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це дні. Ми наразі будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу", - сказав Сахарук.

Він пояснив, що окупанти цього разу завдали багато шкоди об'єктам передачі - підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучання ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів вжито там, де це можливо, і частково розпочалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь.

"Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, частково були перемикання технічні, наразі триває розбір завалів, зруйнованого обладнання, в деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи тривають, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання", - сказав Сахарук.

За його розрахунками, внаслідок масованих російських атак наразі близько 40% українських споживачів мають дуже великі проблеми з електропостачанням.

"Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає", - зазначив він і назвав ситуацію, хоч і дуже складною, але контрольованою.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.

17 листопада Росія знову вдарила ракетами по Україні. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині.

Джерело фото: depositphotos.com