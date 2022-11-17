"Укренерго" 17 листопада застосовує погодинні і аварійні відключення по всій Україні

У четвер, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково ввели аварійні відключення. Через похолодання енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження необхідні для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах.

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.

Джерело фото: depositphotos.com