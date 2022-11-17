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"Укрэнерго" 17 ноября применяет почасовые и аварийные отключения по всей Украине
В четверг, 17 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно введены аварийные отключения. Из-за похолодания энергетики вынуждены применить больший объем ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за резкого похолодания возросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило, и без того непростую ситуацию в энергосистеме. Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.
Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.
Источник фото: depositphotos.com