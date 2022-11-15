Оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву — один человек погиб (ВИДЕО)

Российские войска 15 ноября запустили несколько ракет по Киеву. ПВО сбила несколько воздушных целей, но все же несколько ракет попали в цели. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Более подробная информация позже", - отметил он.

По его словам, медики и спасатели работают на местах попадания.

Позже Кличко сообщил о еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе.

В 17.00 стало известно, что на Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ПВО сбило над Киевом крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры.

"Обломки ракеты упали на жилые дома в районе Дружбы народов. Есть пострадавшие", - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с последствиями обстрелов.

Напомним, оккупанты ночью 15 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.