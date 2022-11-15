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Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья четыре ракеты
Армия страны-агрессора РФ 15 ноября нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, обошлось без пострадавших и разрушений.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", - отметил он.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, разрушений не обнаружено.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Логику российских террористов трудно понять. Будьте внимательны и осторожны!", - подчеркнул Старух.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что полиция обследует места "прилетов" и опубликовал фото последствий обстрелов.
Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 14 ноября нанесла ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего повреждена линия электросетей.