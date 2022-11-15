Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья четыре ракеты

Армия страны-агрессора РФ 15 ноября нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, обошлось без пострадавших и разрушений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", - отметил он.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, разрушений не обнаружено.

"Логику российских террористов трудно понять. Будьте внимательны и осторожны!", - подчеркнул Старух.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что полиция обследует места "прилетов" и опубликовал фото последствий обстрелов.

Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 14 ноября нанесла ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего повреждена линия электросетей.