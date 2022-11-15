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Оккупанты обстреляли Никопольщину: повреждены дома и предприятие
Армия-страны агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты ночью 15 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов. В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек", - отметил он.
По его словам, обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ночью 14 ноября оккупанты обстреливали Никопольский район. В результате обстрелов в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала.