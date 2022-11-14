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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области - повредили частные дома и электросети
В течение дня 14 ноября войска Российской Федерации нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам. В результате зафиксированы многочисленные разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Никопольском районе целью врага стали Мировская и Марганецкая громады. Там обстрелы повредили около 20 частных домовладений и хозяйственных построек, перебили линию электропередач и газопровод. В Марганецкой громаде также пострадало одно из местных предприятий.
В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Повреждены линии электропередачи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Жертв среди мирного населения в результате обстрелов нет, уточнил Лукашук.
Ночью 14 ноября оккупанты также обстреливали Никопольский район. Кроме того, российские снаряды повредили здания и автомобили.
До этого сообщалось, что в ночь на 13 ноября оккупанты нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.