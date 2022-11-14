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Оккупанты обстреляли промышленный объект в Харькове
Армия страны-агрессора РФ в ночь на понедельник, 14 ноября, нанесла ракетный удар по Харькову.
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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно – промышленный объект", – отметил он.
Мэр добавил, что информация о пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300.
"В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших", - добавил он.
Напомним, городские власти Харькова разработала план действий на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре.