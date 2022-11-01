В Харькове подготовили план на случай аварийных ситуаций в энергетике

Городские власти Харькова разработали план действий на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре, сообщил 1 ноября Игорь Терехов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы делали и будем делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и свет. Но мы должны быть готовы к разным ситуациям, которые может создать наш враг", — отметил городской голова.

В случае чрезвычайных ситуаций пункты обогрева обустроят в каждом районе города. Терехов заверил, что "их будет много и горожане будут знать, где находится ближайший пункт".

На каждом подъезде будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов.

"В пунктах будет тепло и источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения", - рассказал мэр.

В пунктах будет горячая еда, вода и медикаменты. Все они будут работать круглосуточно.

Магазины, аптеки и заправки снабдят генераторами, а транспортные маршруты будут автобусными.

Также люди, живущие рядом с зонами боевых действий Харьковской области, бесплатно получат дрова для обогрева своих домов зимой.

Напомним, что пункты обогрева обустроят также на время осенне-зимнего периода на освобожденных от оккупантов территориях, а также в украинских городах. Специалисты оперативных штабов областных военных администраций определяют точные локации, для которых такие пункты будут жизненно необходимы.

Кроме того, существует договоренность Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с Еврокомиссаром о предоставлении тысячи мобильных пунктов обогрева, оснащенных генераторами. Они отправятся в опасные, прифронтовые и только что освобожденные регионы по заявкам от областных военных администраций.