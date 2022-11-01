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В Харькове подготовили план на случай аварийных ситуаций в энергетике
Городские власти Харькова разработали план действий на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре, сообщил 1 ноября Игорь Терехов.
"Мы делали и будем делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и свет. Но мы должны быть готовы к разным ситуациям, которые может создать наш враг", — отметил городской голова.
В случае чрезвычайных ситуаций пункты обогрева обустроят в каждом районе города. Терехов заверил, что "их будет много и горожане будут знать, где находится ближайший пункт".
На каждом подъезде будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В пунктах будет тепло и источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения", - рассказал мэр.
В пунктах будет горячая еда, вода и медикаменты. Все они будут работать круглосуточно.
Магазины, аптеки и заправки снабдят генераторами, а транспортные маршруты будут автобусными.
Также люди, живущие рядом с зонами боевых действий Харьковской области, бесплатно получат дрова для обогрева своих домов зимой.
Напомним, что пункты обогрева обустроят также на время осенне-зимнего периода на освобожденных от оккупантов территориях, а также в украинских городах. Специалисты оперативных штабов областных военных администраций определяют точные локации, для которых такие пункты будут жизненно необходимы.
Кроме того, существует договоренность Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с Еврокомиссаром о предоставлении тысячи мобильных пунктов обогрева, оснащенных генераторами. Они отправятся в опасные, прифронтовые и только что освобожденные регионы по заявкам от областных военных администраций.