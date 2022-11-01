У Харкові підготували план на випадок аварійних ситуацій в енергетиці

Міська влада Харкова розробила план дій на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через удари росіян по енергетичній інфраструктурі, повідомив 1 листопада Ігор Терехов.

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"Ми робили і робитимемо все можливе для того, щоб у будинку кожного харків'янина було тепло та світло. Але ми маємо бути готовими до різних ситуацій, які може створити наш ворог", — зазначив міський голова.

На випадок надзвичайних ситуацій пункти обігріву облаштують у кожному районі міста. Терехов запевнив, що "їх буде багато і містяни знатимуть, де знаходиться найближчий такий пункт".

На кожному під'їзді будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів.

"У пунктах буде тепло та джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання", — розповів мер.

У пунктах буде гаряча їжа, вода та медикаменти. Всі вони працюватимуть цілодобово.

Магазини, аптеки та заправки забезпечать генераторами, а транспортні маршрути будуть автобусними.

Також люди, що живуть поруч із зонами бойових дій в Харківській області, безкоштовно отримають дрова для обігріву своїх будинків взимку.

Нагадаємо, що пункти обігріву облаштують також на час осінньо-зимового періоду на звільнених від окупантів територіях, а також в українських містах. Спеціалісти оперативних штабів обласних військових адміністрацій наразі визначають точні локації, для яких такі пункти будуть життєво необхідні.

Крім того, існує домовленість Державної служби з надзвичайних ситуацій з Єврокомісаром про надання тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами. Вони відправляться у небезпечні, прифронтові та щойно звільнені регіони за заявками від обласних військових адміністрацій.