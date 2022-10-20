Буржуйки, радіатори та повербанки: що українці скуповують перед зимою та які зараз ціни

У вересні найчастіше українці шукали в мережі обігрівачі, а в жовтні в 6 разів частіше цікавилися повербанки. Також зріс попит на радіатори та ковдри, повідомляють аналітики платформи онлайн-оголошень OLX.

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Українці почали активніше шукати конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі, які стануть в нагоді у випадку відсутності або перебоїв з опаленням. На сайті онлайн-оголошень їх найчастіше шукали впродовж другого тижня вересня – 87,4 тисяч разів.

Також у вересні попитом користувалися біокаміни на спирті, газові колонки, буржуйки та твердопаливні котли. В тому місяці зафіксували майже 243 тисячі таких пошукових запитів, з яких 89% стосувалися буржуйок.

Щодо одягу, то комплект, який складається з теплого домашнього одягу, ковдри та пледа, термобілизни, шкарпеток та светра, коштуватиме близько 4 тис грн, за даними OLX. Сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:

теплі шкарпетки — 15 694 пошуків, в 20 разів більше;

теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;

термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;

домашній теплий одяг — 23 494 пошуків, на 126% більше;

тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;

плед — 27 872 пошуків, на 9% більше.

Зріс попит на спальні мішки, каремати та намети – майже 158 тисяч пошуків. В середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов'язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів.

Крім того, якщо порівняти перші дні жовтня та середину місяці то кількість запитів на павербанки та зарядні станції виросла в 6 разів, а на генератори у 4 рази.

За інерцією після зростання попиту збільшився і асортимент, зокрема зарядних станцій.

Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).

"Портативна зарядна станція — наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів — телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн", - додали аналітики.

Зазначимо, що ціни на альтернативні засоби освітлення з серпня по жовтень не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

В уряді попередили, що температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com