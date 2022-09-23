Якою буде зима в Україні: прогноз Укргідрометцентру

В Україні очікується м'яка зима, а середня температура у період з груденя по лютий очікується на 1-2 градуси вище за норму.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"В останній час у засобах масової інформації, соціальних мережах поширюються повідомлення про надзвичайно сувору зиму 2022-2023 років. Подібна інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити наступні висновки:

-середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.

-ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною;

-цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;

-перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Зазначимо, що останнім часом від чиновників різного рівня постійно лунають заяви, що майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття. Це пов'язують з тим, що температура в оселях українців не перевищуватиме 18 градусів.

Так, мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.