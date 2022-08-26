У Львові на випадок екстрених ситуацій бомбосховища обладнали буржуйками

У Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

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Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий.

"Буржуйки не потрібно ставити у кожній квартирі окремо. А виключно в укритті для того, щоб за потреби мешканці могли там зігрітись", — зазначив очільник міста.

Встановлення однієї буржуйки у бомбосховищі займає 4 години. Фото: Facebook Садового

У Львові потенційно є 10 500 пунктів обігріву у житлових будинках. Мер розповів, що процес монтажу займає 4 години. Садовий звернувся до містян і зазначив, що таке опалення потрібно забезпечити в підвалі до 1 жовтня. Якщо до цієї дати підвал не буде готовим, потрібно залишити цю інформацію на Гарячій лінії міста: 1580.

Очільник Львова пояснив, що якщо, наприклад, будуть уражені електричні підстанції, або ТЕЦи, тоді іншого варіанту, як зігріватися у пунктах обігріву, які облаштують в укриттях, не буде.

Встановлення однієї буржуйки у бомбосховищі займає 4 години. Фото: Facebook Садового

"Місто бере на себе підготовку до зими шкіл, всієї медичної системи та соціальної сфери у разі надзвичайної ситуації. Натомість пункти обігріву у будинках мають забезпечити управляючі компанії, ОСББ та інші", – додав він.

Напередодні львівська місцева влада закупила буржуйки та дрова. Крім того, мешканців закликають підготуватися до надзвичайних ситуацій: закупити електроплити, автономні світильники, утеплити вікна тощо.

До цього мер Києва Віталій Кличко також попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.