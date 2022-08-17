Купують буржуйки та дрова: Львів готується до опалювального сезону

В рамках підготовки до нового осінньо-зимового періоду львівська місцева влада розглядає всі можливі сценарії, в тому числі і суттєве зменшення поставок газу. Тому місто закуповує буржуйки та запасається дровами на випадок НС.

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Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"Ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують в складний час. Теж саме (можна сказати — Delo.ua) про вугілля. Ми купуємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює", — сказав очільник міста, зазначивши, що саме буржуйки допомогли громадянам Грузії пережити опалювальний період під час російської окупації.

Заступник міського голови з питань житлового комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що ТЕЦ 1 і ТЕЦ 2 підготовлені до опалювального періоду, додатково проклали 4 км тепломережі і планується прокласти ще два.

При цьому влада закликає мешканців підготуватися до надзвичайних ситуацій: закупити електроплити, автономні світильники, утеплити вікна тощо.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко також попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Загалом по всій країні Кабмін планує зменшити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку з 18-20 до 16 градусів. Ухвалити таке рішення збиралися наприкінці червня, але ще не узгоджені деякі деталі документа. Хоча у квартирах і стане холодніше, тарифи залишаться на колишньому рівні.