Покупают буржуйки и дрова: Львов готовится к отопительному сезону

В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду львовские местные власти рассматривают все возможные сценарии, в том числе и существенное уменьшение поставок газа. Поэтому город закупает буржуйки и запасается дровами на случай ЧС.

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Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

"Еще никто дрова не отменял. Они всегда спасают в сложное время. То же самое (можно сказать — Delo.ua ) об угле. Мы покупаем очень много буржуек, потому что они единственные, что может остаться, если другое не работает", — сказал глава города, отметив, что именно буржуйки помогли гражданам Грузии пережить отопительный период во время российской оккупации.

Заместитель мэра по вопросам жилищного коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 подготовлены к отопительному периоду, дополнительно проложили 4 км теплосети и планируется проложить еще два.

При этом власти призывают жителей подготовиться к чрезвычайным ситуациям: закупить электроплиты, автономные светильники, утеплить окна.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко также предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

В целом по всей стране Кабмин планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 18-20 до 16 градусов. Принять такое решение собирались в конце июня, но еще не согласованы некоторые детали документа. Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне.