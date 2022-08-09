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Энергетика
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Кабмин хочет направить средства от ренты на закупку газа

Кабмин хочет направить средства от ренты на закупку газа

Кабинет министров прорабатывает механизм перенаправления средств от ренты на закупку газа украинской добычи. Об этом на своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Развитие украинской добычи газа – первоочередная задача для всех ответственных лиц. Дал задачу Минфину проработать механизм по направлению средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи", - написал Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на 8 августа в подземные хранилища закачано 12,2 млрд куб. м газа.

Отметим, что 26 июля Кабинет министров обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине “газовый ленд-лиз”. При этом по данным правительства по состоянию на конец июля в украинских газохранилищах накоплено около 12 млрд куб. м газа, а к началу отопительного сезона запас газа в украинских ПХГ может достигнуть 14 млрд куб. метров. Таким образом при планах правительства накопить 19 млрд куб. м газа для отопительного сезона, стране нужно импортировать еще 5 млрд куб. м в условиях рекордных для отопительного сезона цен

Данный объем газа может быть использован не только для отопления населения и потребностей ТКЭ, но и в качестве топлива для ТЭС в том случае если Украина потеряет свои энергогенерирующие мощности из-за войны.

Автор:
Степан Крьока