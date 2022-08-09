Кабмин хочет направить средства от ренты на закупку газа

Кабинет министров прорабатывает механизм перенаправления средств от ренты на закупку газа украинской добычи. Об этом на своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Развитие украинской добычи газа – первоочередная задача для всех ответственных лиц. Дал задачу Минфину проработать механизм по направлению средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи", - написал Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на 8 августа в подземные хранилища закачано 12,2 млрд куб. м газа.

Отметим, что 26 июля Кабинет министров обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине “газовый ленд-лиз”. При этом по данным правительства по состоянию на конец июля в украинских газохранилищах накоплено около 12 млрд куб. м газа, а к началу отопительного сезона запас газа в украинских ПХГ может достигнуть 14 млрд куб. метров. Таким образом при планах правительства накопить 19 млрд куб. м газа для отопительного сезона, стране нужно импортировать еще 5 млрд куб. м в условиях рекордных для отопительного сезона цен.

Данный объем газа может быть использован не только для отопления населения и потребностей ТКЭ, но и в качестве топлива для ТЭС в том случае если Украина потеряет свои энергогенерирующие мощности из-за войны.