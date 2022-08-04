Атом в заложниках. Смогут ли российские оккупанты отрезать Запорожскую атомную электростанцию от Украины?

Россияне угрожают отрезать оккупированную еще в марте Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы. Если им это удастся, это добавит проблем воюющей Украине в ходе самого сложного отопительного сезона.

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Запорожская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками еще в марте. После захвата АЭС выяснилось, что все что могут сделать российские захватчики со станцией это отключить ее, поскольку переподключить атомную станцию на снабжение Крыма и других оккупированных территорий не представляется возможным. Таким образом АЭС по сей день продолжает выполнять распоряжения “Энергоатома” и снабжать электричеством украинскую энергосистему, хотя персонал и вынужден согласовывать свои действия с оккупантами.

Однако исходя из заявлений которые звучат из страны-агрессора, в планах оккупантов окончательно отрезать ЗАЭС от украинской энергосистемы и переподключить ее к оккупированному Россией еще в 2014 году Крыму. Возникает вопрос удастся ли им это, ведь отрезать АЭС от энергосистемы довольно сложный с технической точки зрения вопрос. Тем более, что в случае серьезных ошибок в процессе отключения или переподключения в Энергодаре может случиться авария, которая будет даже серьезнее Чернобыля.

Однако оккупантов, похоже, не сильно беспокоит перспектива аварии на Запорожской АЭС: они используют помещения атомной станции как военную базу, вследствие чего на АЭС время от времени случаются инциденты с человеческими жертвами.

Хотя россияне с начала войны и показали свое несерьезное отношение к таким серьезным вещам как ядерная энергетика, они имеют серьезные наработки в сфере “мирного атома”, а также сохраняют определенное влияние в МАГАТЭ. С другой стороны - в МАГАТЭ похоже осознают все риски, к которым приводят действия россиян. Однако из-за плохого диалога между “Энергоатомом” и “МАГАТЭ”, дальше призывов навести порядок и допустить инспекцию дело похоже не пошло.

Можно ли отключить станцию от Украинской энергосистемы?

По словам бывшего министра энергетики Ольги Буславец технически это возможно. более того это весьма вероятно, поскольку основаная цель оккупантов нанести Украине максимум ущерба.

“Отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины это только вопрос времени. Атомная электрическая станция не может быть остановлена ​​и оставлена ​​без отвода тепла от реакторов и бассейнов выдержки. Именно поэтому на сегодня энергоблоки ЗАЭС работают для обеспечения охлаждения остановленных блоков, а остаток, генерируемой электроэнергии, поставляется в энергетическую систему Украины”, — говорит Буславец.

По ее словам, вместе с отключением АЭС россияне также готовятся к отключению станции от украинской энергосистемы и переподключению ее к энергосистеме России.

Так, недавно оккупантами были восстановлены поврежденные в 2015 году линии электропередачи 330 кВ “Каховская – Джанкой” и “Каховская – Островская”, которые соединяют Херсонскую область с АР Крым.

“Поэтому очевидно, что для российской федерации этот сценарий является базовым. И ЗАЭС планируется использоваться для обеспечения электроэнергией оккупированных территорий юга Украины и Крыма.

Поскольку объединенная энергосистема Украины с 16.03.2022 работает синхронно с объединением энергосистем стран континентальной Европы ENTSO-E, то технически такой вариант возможен только в случае физического отключения электрических связей (магистральных ЛЭП 330/750 кВ) между Запорожской АЭС и остальной объединенной энергосистемой Украины. В этом случае Украина останется без крупнейшей атомной электростанции”, — говорит Буславец.

Бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков также считает, что с технической точки зрения этот сценарий вполне возможен.

“Переподключить ЗАЭС, имея в распоряжении подстанции и линии электропередач, вполне возможно. К тому же, имея в распоряжении множество атомных электростанций в России, они вполне могут знать как это сделать технически. Также не стоит забывать, что Кремль поставил руководить оккупированными территориями Сергея Кириенко, который ранее возглавлял “Росатом” и является достаточно профессиональным атомщиком”, — говорит Плачков.

А энергетический эксперт Ольга Кошарна говорит, что по похожему сценарию от украинской энергосистемы могут отключить не только Запорожскую АЭС, но и Каховскую ТЭС, а также ветровые электростанции в Херсонской области.

“Мы же отключились от российской и беларуской энергосистемы и подключились к европейской. Они могут сделать то же самое. Окупанты вели работы по восстановлению взорванной в 2015 ЛЭП в Крым с мая и уже отчитались о ее восстановлении. Также в Новой Каховке, россияне не так давно сдали довольно современную подстанцию. Здесь правда есть технические сложности, поскольку нужно будет переподключить часть украинских генерирующих мощностей, однако в техническом плане эти вопросы вполне решаемы”, — говорит Кошарна.

Зима без Запорожской АЭС

По словам Буславец, отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины приведет к тяжелым последствиям для последней. Мощность Запорожской атомной станции составляет 6 ГВт, или 43% мощности всей атомной энергетики Украины, а по итогам прошлого года произвела около 55% всей электроэнергии в Украине.

“В настоящее время ЗАЭС из-за повреждения ЛЭП работает на ограниченной до 2 ГВт мощности. Однако даже такой режим работы позволяет экономить около 750 тыс. тонн угля или 500 млн куб. м природного газа в месяц”, - говорит Буславец.

По ее мнению, покрыть дефицит можно будет за счет дополнительной нагрузки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ с соответствующим увеличением расхода топлива, а также путем применения непопулярных мер по временному ограничению электроснабжения потребителей или привлечению импорта электрической энергии от европейских стран.

“Подчеркиваю, пока министр энергетики Украины уверяет ЕС, что Украина может сэкономить от 5 до 7 млрд. куб. м природного газа за счет экспорта украинской электроэнергии, Украина в случае потери генерации ЗАЭС сама будет иметь дефицит электроэнергии в определенные периоды”, — отметила бывший министр.

В свою очередь Кошарна отмечает, что в случае потери ЗАЭС зимой у Украины могут быть большие проблемы.

“То, что мы сейчас экспортируем в ЕС из Объединенной энергосистемы Украины, по сути меньше того, что экспортировали год назад с Бурштынского энергоострова: если тогда экспорт электроэнергии составлял 600 МВт, то сейчас мы в сумме экспортируем 500. А зимой не факт, что нам самим будет хватать электроэнергии”, — говорит Кошарна.

По ее словам, Украина не сможет покрыть дефицит электричества за счет аварийной помощи и будет вынуждена закупать электричество в Европе по коммерческим контрактам.

С другой стороны, потребление электроэнергии в Украине из-за боевых действий существенно упало и по некоторым данным это падение составляет до 40%. Однако также ряд вопросов вызывает способность “Укргидроэнерго” балансировать энергосистему в условиях засухи и маловодности. В таких условиях для обеспечения электроснабжения в пиковые периоды нужно будет активно использовать ТЭС и ТЭЦ, которые будут использовать для генерации уголь и газ. В таких условиях желание правительства получить газ по ленд-лизу выглядит вполне логичным.

Дипломатия и фактор ВСУ

Ситуация вокруг ЗАЭС тревожит Международное агентство по атомной энергетике с начала войны. Агентство даже планировало послать на ЗАЭС свою комиссию. Украина выступает категорически против визита представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, обвиняя ее в поощрении "ядерного терроризма РФ", а Гросси - в том, что тот руководствуется "российской пропагандой" (вспомним заявление о том, что на ЗАЭС якобы хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия, что украинская сторона опровергает).

3 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что ситуация на электростанции вышла из-под контроля и в очередной раз обратился к Украине и России с просьбой с просьбой разрешить экспертам посетить и стабилизировать ситуацию, чтобы избежать ядерной аварии.

По мнению Плачкова, если бы “Энергоатом” относился к Гросси лояльнее, это дало бы возможность для определенных дипломатических маневров.

“Господин Гросси может собрать международную ассамблею, где можно было бы договориться о выводе военных с объектов ЗАЭС, а также отстранить россиян от принятия решений. Однако с нашей стороны шагов в этом направлении нет, есть только весьма странная позиция”, — говорит Плачков.

С Плачковым согласна и Буславец, по ее словам, оккупация ЗАЭС могла бы иметь существенные дипломатические последствия для оккупанта, если бы сама проблема оккупации с начала не умалчивалась государственными институтами и “Энергоатомом”.

“Сейчас мы имеем ситуацию, когда наш ядерный регулятор совместно с “Энергоатом” создали конфликт с МАГАТЭ и не смогли добиться никаких выгодных для страны условий. Выталкивание из процесса МАГАТЭ – это то, к чему стремилась Россия, и наши чиновники, к сожалению, “сыграли” на ее стороне. Станет ли выслушивать наши претензии СБ ООН без соответствующей информации МАГАТЭ, и учитывая блокирующий голос России - большой вопрос”, — говорит экс-министр.

По ее словам, из-за действия чиновников страна оказалась в патовой ситуации и без ключевых союзников в этом вопросе. Поэтому наиболее действенным механизмом предотвращения реализации такого сценария – это деоккупация Энергодара и остального юга Украины.

На деоккупацию захваченной АЭС, как на шанс избежать ряда проблем отопительного сезона, похоже рассчитывает и Банковая. В случае успеха Украине придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру, однако если контрнаступление ВСУ замедлиться россияне будут иметь все шансы завершить переподключение украинской генерации на оккупированные территории, а также закрепиться на захваченных позициях.