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Энергетика
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Глава "Энергоатома" рассказал, как управляют оккупированной россиянами Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" рассказал, как управляют оккупированной россиянами Запорожской АЭС

В связи с оккупацией сотрудники Запорожской АЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям. Об этом рассказал руководитель компании "Энергоатом" Петр Котин в интервью Forbes.

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Как сообщил Котин, все приказы ГП отдает украинскому руководству ЗАЭС, а оно согласовывает их с россиянами. При этом АЭС продолжает поставлять электроэнергию в Украину. Выяснилось, что все, что РФ может сделать со станцией, — отключить ее. Поставить электроэнергию в РФ или в Крым оккупанты не могут.

"Потому что нет соответствующих линий. Есть возможность подать электричество в Крым, но это решение зависит от Украины. ЗАЭС продолжает производить электроэнергию для украинцев, потому что является частью энергетической системы, которую контролирует Украина", — отметил глава "Энергоатома".

Стало известно, что руководство ГП заранее решило уничтожить всю секретную информацию и корреспонденцию до того, как туда зашли оккупанты. Такое решение приняли после того, как появилась угроза оккупации.

Напомним, за время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба по состоянию на 11 апреля оценивается в 18,3 млрд грн.

Автор:
Вита Молодан