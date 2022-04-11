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Ущерб, который российские военные нанесли "Энергоатому", оценивают в 18 млрд грн
За время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб гопредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба по состоянию на 11 апреля оценивается в 18,3 млрд грн.
"При обстрелах Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который по предварительным оценкам составляет 18,3 млрд гривен," — сообщили в "Энергоатоме".
Эта сумма — предварительный подсчет, состоит из стоимости поврежденных россиянами объектов ЗАЭС.
В частности, во время штурма Запорожской АЭС захватчики повредили оборудование и здания, из которых корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российский военные обстреляли рабочий корпус здания Атомэнергомаша (АЭМ), также известно о повреждении оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.
Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что оккупанты разместили на территории Запорожской АЭС военную технику и превращают АЭС в военную базу.
Напомним, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате тогда возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.
Затем российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Они планируют направить электроэнергию на оккупированные Крым и Донбасс.