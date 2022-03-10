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Категория
Энергетика
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Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС
Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС

Российские оккупанты, временно захватившие Запорожскую АЭС, заминировали граничащее со станцией побережье Каховского водохранилища

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.

Также оккупанты планируют направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.

"На самом деле, это физически невозможно сделать", - подчеркнули в НАЭК "Энергоатом".

Напомним, расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов. 

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работал только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

Автор:
Светлана Манько