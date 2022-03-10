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Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС – "Энергоатом"
Российские оккупанты, временно захватившие Запорожскую АЭС, заминировали граничащее со станцией побережье Каховского водохранилища
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.
Также оккупанты планируют направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На самом деле, это физически невозможно сделать", - подчеркнули в НАЭК "Энергоатом".
Напомним, расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов.
Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.
Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работал только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.