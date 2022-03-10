Российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Российские оккупанты, временно захватившие Запорожскую АЭС, заминировали граничащее со станцией побережье Каховского водохранилища

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.

Также оккупанты планируют направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.

"На самом деле, это физически невозможно сделать", - подчеркнули в НАЭК "Энергоатом".

Напомним, расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов.

Ранее войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Позже в Укрэнерго заявили, что станция не пострадала. На ЗАЭС работал только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.