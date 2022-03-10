В Беларуси хотят обеспечить отключенную ЧАЭС энергоснабжением

Министерство энергетики Беларуси заявило, что готово оказать содействие в восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС, которую обстреляли российские оккупанты.

"Технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы", — уточнили в ведомстве.

В Минэнерго утверждают, что если ему поручат заняться этим вопросом, то ведомство обеспечит подачу электроэнергии в максимально короткие сроки.

В свою очередь Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщает, что в настоящее время компания ожидает создания безопасного коридора, который даст возможность возобновить линию энергоснабжения ЧАЭС.

"Наши ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага, и ожидают только разрешения", — подчеркнули в “Укрэнерго”.

9 марта компания сообщила, что в результате обстрелов российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

Как информирует пресс-служба ГП НАЭК “Энергоатом”, в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. В компании подчеркнули, что ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, а также в Беларусь, Россию и Европу.

В свою очередь министр энергетики Украины Германа Галущенко, комментируя ситуацию с ЧАЭС, предупреждает, что каждый день с 24 февраля мир балансирует на грани катастрофы, которая будет гораздо хуже Чернобыля и Фукусима вместе взятые.

"Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет. Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена укрываться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации. И вы будете знать, кто это сделал, несмотря на фейки и пропаганду. Но уже будет поздно", — говорится в обращении министра.