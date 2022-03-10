- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Беларуси хотят обеспечить отключенную ЧАЭС энергоснабжением
Министерство энергетики Беларуси заявило, что готово оказать содействие в восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС, которую обстреляли российские оккупанты.
"Технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы", — уточнили в ведомстве.
В Минэнерго утверждают, что если ему поручат заняться этим вопросом, то ведомство обеспечит подачу электроэнергии в максимально короткие сроки.
В свою очередь Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщает, что в настоящее время компания ожидает создания безопасного коридора, который даст возможность возобновить линию энергоснабжения ЧАЭС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наши ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага, и ожидают только разрешения", — подчеркнули в “Укрэнерго”.
9 марта компания сообщила, что в результате обстрелов российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.
Как информирует пресс-служба ГП НАЭК “Энергоатом”, в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. В компании подчеркнули, что ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, а также в Беларусь, Россию и Европу.
В свою очередь министр энергетики Украины Германа Галущенко, комментируя ситуацию с ЧАЭС, предупреждает, что каждый день с 24 февраля мир балансирует на грани катастрофы, которая будет гораздо хуже Чернобыля и Фукусима вместе взятые.
"Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет. Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена укрываться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации. И вы будете знать, кто это сделал, несмотря на фейки и пропаганду. Но уже будет поздно", — говорится в обращении министра.