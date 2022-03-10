У Білорусі хочуть забезпечити відключену ЧАЕС енергопостачанням

Міністерство енергетики Білорусі заявило, що готове сприяти у відновленні електропостачання Чорнобильської АЕС, яку обстріляли російські окупанти.

"Технічно для цього є необхідні можливості, наразі опрацьовуються організаційні питання", — уточнили у відомстві.

У Міненерго стверджують, що якщо йому доручать зайнятися цим питанням, відомство забезпечить подачу електроенергії в максимально короткі терміни.

У свою чергу Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що в даний час компанія очікує на створення безпечного коридору, який дасть можливість відновити лінію енергопостачання ЧАЕС.

"Наші ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, і очікують лише на дозвіл", — підкреслили в “Укренерго”.

9 березня компанія повідомила, що внаслідок обстрілів російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.

Як інформує прес-служба ДП НАЕК “Енергоатом”, у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок. У компанії наголосили, що вітер може перенести радіоактивну хмару в інші регіони України, а також Білорусь, Росію та Європу.

У свою чергу міністр енергетики України Германа Галущенко, коментуючи ситуацію з ЧАЕС, попереджає, що щодня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гірша за Чорнобиль і Фукусіму разом узяті.

"Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви знатимете, хто це зробив – незважаючи на фейки та пропаганду. Але вже буде пізно", — йдеться у зверненні міністра.