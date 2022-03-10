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У Білорусі хочуть забезпечити відключену ЧАЕС енергопостачанням
Міністерство енергетики Білорусі заявило, що готове сприяти у відновленні електропостачання Чорнобильської АЕС, яку обстріляли російські окупанти.
"Технічно для цього є необхідні можливості, наразі опрацьовуються організаційні питання", — уточнили у відомстві.
У Міненерго стверджують, що якщо йому доручать зайнятися цим питанням, відомство забезпечить подачу електроенергії в максимально короткі терміни.
У свою чергу Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що в даний час компанія очікує на створення безпечного коридору, який дасть можливість відновити лінію енергопостачання ЧАЕС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Наші ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, і очікують лише на дозвіл", — підкреслили в “Укренерго”.
9 березня компанія повідомила, що внаслідок обстрілів російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.
Як інформує прес-служба ДП НАЕК “Енергоатом”, у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок. У компанії наголосили, що вітер може перенести радіоактивну хмару в інші регіони України, а також Білорусь, Росію та Європу.
У свою чергу міністр енергетики України Германа Галущенко, коментуючи ситуацію з ЧАЕС, попереджає, що щодня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гірша за Чорнобиль і Фукусіму разом узяті.
"Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви знатимете, хто це зробив – незважаючи на фейки та пропаганду. Але вже буде пізно", — йдеться у зверненні міністра.