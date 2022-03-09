Наслідки можуть бути непередбачувані: Чорнобильська АЕС через обстріл залишилася без електропостачання

Внаслідок обстрілів російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич теж знеструмлене", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що фахівці компанії моніторять ситуацію та інформуватимуть про всі зміни.

Як інформує прес-служба ДП НАЕК “Енергоатом”, у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок.

“Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть охолоджувати. Як наслідок – зросте температура у басейнах витримки, виникне ширяння та вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище”, – заявили в “Енергоатомі”.

У компанії наголосили, що вітер може перенести радіоактивну хмару в інші регіони України, а також Білорусь, Росію та Європу.

"Крім того, не буде працювати вентиляція на об'єкті. Весь персонал, що там, отримає небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик під час пожежі, що може статися внаслідок влучення снаряда”, – наголосили в компанії.

Крім цього, як повідомив голова ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, ця ситуація також загрожує іншому об'єкту, розташованому у Чорнобильській зоні – Запорізькій АЕС. На цей час із чотирьох ліній електропостачання окупанти знищили вже дві.

Котін підкреслив, що якщо будуть пошкоджені 2 лінії, що залишилися, станція перейде в режим повного знеструмлення.

"Тоді наслідки будуть абсолютно непередбачувані. Там дуже багато ядерного матеріалу, який зараз дуже гарячий і який потрібно постійно охолоджувати через постачання електрики насосом", – зазначив Котін.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму Twitter, що на ЧАЕС включили резервні дизель-генератори, які забезпечать її харчування протягом двох діб.

"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!" - написав він.

Раніше повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передавати інформацію до Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч із об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації