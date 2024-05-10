"Укрпошта" продає на аукціоні невручені посилки

АТ “Укрпошта” продала на аукціоні Prozorro невручені відправлення. Йдеться про посилки, які чекали на клієнтів на складах понад шість місяців.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

"Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує", - розповіли в компанії.

Там зауважили, що такі посилки не викидають і не знищують, а продають на Prozorro.Sale.

"Усе законно, прозоро й компенсує наші витрати на логістику та зберігання", - підкреслили в "Укрпошті".

В компанії зазначили, що першою це почала не "Укрпошта", а інші світові логістичні компанії.

"Проте ми спробували й вийшло гарно — на аукціоні отримали у 25 разів дорожче, ніж очікували", - повідомили в "Укрпошті". та закликали українців не залишати свої посилки без нагляду.

"Укрпошта" продала на аукціоні старі авто

Розпродаж старих автівок АТ "Укрпошта"викликав неабиякий інтерес у суспільстві. 30 квітня відбулось 7 аукціонів у системі “Prozorro. Продажі” на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027. Ріст ціни на аукціоні склав 60%.

Після цього "Укрпошта" зіткнулися з валом критики в соцмережах.

"Ким нас тільки не називали в коментарях. Ба більше, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти і написати "краще б ви, м...ки, (там багато варіацій) передали ці машини ЗСУ". Пояснюю - ми компанія, у якої акціонер - держава, і просто так передавати нічого не можемо, - зауважив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що "Укрпошта" виставить ще 500 автівок на аукціон та планує розпродати старі комп'ютери.

"$175 мільйонів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків", - підсумував Смілянський.